L’iMac 2021 aurait les mêmes coloris que l’iPad Air

Apple pourrait décider de se lâcher pour ses prochains iMac, et pourrait leur offrir des coloris similaires à ceux de l’iPad Air de 4e génération. Ainsi, on retrouverait des ordinateurs gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel, soit des couleurs du plus bel effet. C’est en tout cas ce que rapporte Jon Prosser, généralement fiable.

Pour le printemps ?

Des sources bien renseignées, comme Bloomberg et Ming-Chi Kuo, ont déjà évoqué un nouveau design pour l’ordinateur d’Apple, qui pourrait tout à fait ressembler au Pro Display XDR. Apple profiterait de la transition des processeurs Intel vers ses puces Apple Silicon pour changer totalement les bases. N’oublions pas que jusqu’à présent, Apple a proposé des iMac avec un coloris argent. Pour l’instant, aucune date n’a fuité sur la venue de ces couleurs, mais elles pourraient débarquer dès le printemps prochain.

En bref, à voir donc ce que nous réserve la marque à la pomme, qui ne cesse de battre des records ces derniers mois. La firme de Cupertino a frappé un grand coup dans la fourmilière en proposant de tous nouveaux Macbook, équipés avec une surpuissance puce M1. Ces nouveaux iMac auront-ils également droit à de nouvelles puces ? C’est quasiment certain, désormais, wait & see…