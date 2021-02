Google annonce Android 12 : la liste des nouveautés

Le géant Google a annoncé hier Android 12, son nouveau système d’exploitation à destination des appareils mobiles. Plusieurs nouveautés ont été détaillées, et il est d’ores et déjà possible pour les possesseurs de Google Pixel de télécharger Developer Preview, une version bêta d’Android 12. Il vous suffit de télécharger la première Developer Preview sur le site de Google et de la flasher à l’aide d’ADB sur un ordinateur. Le processus n’est pas à la portée de tous. La Developer Preview est surtout destinée aux développeurs comme son nom l’indique.

Voici la liste des nouveautés d’Android 12 pour les utilisateurs :

— Transcodage compatible des médias. Android 12 propose le transcodage de médias compatibles pour les applications qui ne prennent pas en charge le codec vidéo HEVC.

— Optimisation des services au premier plan. Afin de garantir une meilleure expérience aux utilisateurs, Android 12 bloque les services au premier plan pour les applications qui ciblent le nouveau système d’exploitation.

— Insertion de contenu riche. Android 12 introduit une nouvelle API unifiée qui permet d’accepter du contenu de n’importe quelle source : presse-papiers, clavier ou glisser-déposer.

— Effet audio couplé à l’haptique. Avec Android 12, les applications peuvent fournir un effet audio couplé à l’haptique grâce aux vibrations du téléphone. La force et la fréquence des vibrations proviennent d’une session audio, ce qui permet de créer des jeux et des expériences audio plus immersifs.

— Audio multicanal. Android 12 ajoute la prise en charge de la lecture MPEG-H en passthrough et offload. Les mixers, resamplers et effets audio ont été optimisés pour un maximum de 24 canaux (le maximum précédent était de 8).

— Améliorations du mode immersif pour la navigation gestuelle. Le mode immersif se simplifie afin que la navigation gestuelle soit plus simple et plus cohérente, pour regarder une vidéo, lire un livre ou jouer à un jeu.

— Mises à jour de l’interface utilisateur des notifications. Les notifications sont plus modernes et plus fonctionnelles. Les transitions et animations sont optimisées.

Une bonne cuvée !