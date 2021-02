Amazon va surveiller ses livreurs avec des caméras

Amazon a pris la décision d’installer des caméras de surveillance dans les camionnettes de ses livreurs, dans l’optique d’améliorer la sécurité des chauffeurs – du moins, selon la version officielle, car de nombreuses associations considèrent cette nouveauté comme une façon de surveiller les employés.

« C’est la plus grande expansion de surveillance d’entreprise dans l’histoire humaine », s’est indigné Evan Greer, directrice adjointe de l’ONG Fight for the Future. « Amazon veut transformer son immense flotte de livraison en armée mobile de caméras de surveillance. Ces appareils vont exacerber les conditions de travail inhumaines dans lesquelles travaillent déjà les chauffeurs. Et ils enfreindront les droits de base de chacun en récoltant et analysant en permanence des images dans nos quartiers », a-t-elle continué dans un communiqué.

La conduite du livreur notée

L’entreprise s’est défendu en arguant que les caméras de surveillance utilisées n’enregistre pas le son et que le flux n’était pas partagé en temps réel. « Personne ne peut s’inviter et écouter pendant vos livraisons », indique le commerçant en ligne.

Le géant du commerce en ligne a sélectionné Driveri, un modèle de caméra produit par la société Netradyne, qui intègre un système d’IA pour analyser les données et avertir les conducteurs en direct. « Des études ont montré que ces caméras réduisent les collisions d’un tiers grâce aux alertes dans le véhicule, et d’un tiers grâce à l’amélioration du comportement des chauffeurs », assure-t-on du côté d’Amazon.

Mais le règlement interne a révélé que les caméras de surveillance pourraient servir à évaluer le comportement des livreurs. La conduite (téléphone au volant, non-respect d’un panneau stop, etc) serait ainsi notée. Le livreur pourrait avoir le droit à une sanction selon ses fautes.