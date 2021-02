YouTube lance une section dédiée aux sports

Si vous appréciez le contenu sportif proposé sur YouTube, vous allez être ravi d’apprendre que le géant de la vidéo a lancé une section dédiée à ce sujet, offrant une gamme toujours plus large de contenus sportifs provenant des 4 coins du globe.

YouTube a partagé quelques statistiques pour souligner la croissance de l’audience des vidéos de sport en 2020 et fait état d’une augmentation de 65% par rapport à 2019, hors contenu en direct. Cela place YouTube au-dessus de la télévision par câble en ce qui concerne la consommation de contenus sportifs, mais cela n’est qu’une surprise.

De plus, les mises en ligne de vidéos sportives ont augmenté de 40% (en heures) en 2020 : il est donc clair que ce domaine a pris une nouvelle dimension. Pour la plate-forme de vidéos, créer une section dédiée aux sports afin de nourrir ce large public est parfaitement logique.

La nouvelle section dédiée est déjà accessible à l’adresse “youtube.com/sports” dans le monde entier. Les téléviseurs connectés devront cependant attendre encore un peu pour voir arriver cette nouveauté.

Dans ce nouvel espace, vous allez pouvoir trouver des vidéos de NBA, NFL, Liga, MLB, WWE, des sports classiques, etc. Il y a des matchs entiers, des extraits vidéo, des sélections triées sur le volet, des matchs de championnat, …. De plus, les athlètes eux-mêmes peuvent uploader des « behind the scenes » ou des vidéos d’entraînement, ce qui va permettre à YouTube de devenir une plateforme de contenu exclusifs liés aux sport.

Si vous êtes un Youtubeur dans le domaine du sport, cette nouvelle section est bien sûr l'occasion rêvée pour augmenter votre visibilité de manière organique