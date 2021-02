Apple VR : le casque d’Apple coûterait plus de 500$, une sortie en 2022 ?

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes, alors que ses concurrents occupent le marché depuis déjà plusieurs années. Apple, qui travaille actuellement sur un casque à réalité virtuelle, devrait commercialiser son produit dès l’année prochaine, en 2022, si l’on en croit une analyse de la banque ultra-reconnue JP Morgan. Il aurait d’ailleurs droit à un scanner LiDAR, et coûterait plus de 500 dollars – un prix médian quand certains casques coûtent 250 euros et d’autres plus de 900.

À quand l’annonce ?

Ce casque VR de la marque à la pomme aurait un design similaire à celui des modèles existants. On peut alors d’attendre à ce que le produit final ressemble fortement aux casques d’Oculus voire de Playstation. Six lentilles pour cartographier l’environnement devraient être implantées dans le casque.

Selon les rumeurs, les composants de ce casque commenceraient à être produits au quatrième trimestre de 2021. TSMC s’occuperait du processeur, Largan et Genius Electronic des capteurs photo et Pegatron de l’assemblage du produit. La chaîne de production se situerait à Taïwan. Un modèle haut de gamme pourrait aussi voir le jour, donc plus cher. À voir désormais quand ce casque sera annoncé… On a hâte en tout cas de voir arriver les compétences d’Apple dans la réalité virtuelle.