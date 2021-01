Betterhelp : l’app de thérapies et de conseils pour mieux vivre

BetterHelp est une application qui vous propose d’obtenir une “online therapy” ou en français : une aide professionnelle (en ligne) de la part de thérapeutes et de conseillers agréés. Avec plus de 10 000 conseillers formés, expérimentés et accrédités couvrant un large éventail de domaines – de la dépression et de l’anxiété à la thérapie familiale et de couple – il n’a jamais été aussi facile de recevoir une aide personnelle et professionnelle lorsque vous en avez besoin. Attention, l’app BetterHelp est entièrement en anglais à l’heure actuelle.

Une aide professionnelle et personnalisée

Faire face seul aux obstacles de la vie peut être intimidant – il a été démontré que le fait de recevoir le soutien d’un conseiller professionnel est un gros point fort pour vous aider à surmonter les défis personnels. Lorsque vous vous inscrivez, BetterHelp vous fait matcher avec un conseiller disponible qui correspond à vos objectifs, à vos préférences et au type de problèmes que vous rencontrez. Différents conseillers ont des approches et des domaines d’expertise différents, BetterHelp travaillera donc avec vous pour trouver la bonne personne, capable de vous faire obtenir les meilleurs résultats.

Des conseillers et thérapeutes formés et agrées

BetterHelp compte plus de 10 000 conseillers, chacun ayant au moins 3 ans et 2 000 heures d’expérience pratique. Ils sont psychologues agréés, formés, expérimentés et accrédités (PhD / PsyD), thérapeutes conjugaux et familiaux (MFT), travailleurs sociaux cliniques (LCSW), conseillers professionnels agréés (LPC), …

Sur BetterHelp, tous les thérapeutes ont une maîtrise ou un doctorat dans leur domaine respectif. Ils ont été qualifiés et certifiés par leur État et ont suivi les études, examens, la formation et la pratique requis.

Betterhelp, comment ça marche ?

Vous et votre conseiller obtiendrez votre propre « chambre » sécurisée sur BetterHelp. Ce sera votre lieu privé pour communiquer de jour comme de nuit. Vous pouvez accéder à cette salle depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, où que vous soyez.

Vous pouvez écrire sur vous-même, ce qui se passe dans votre vie, poser des questions et discuter des problèmes auxquels vous faites face. Votre conseiller se connectera à la même salle BetterHelp et répondra avec des commentaires, des idées et des conseils. Ce dialogue permanent en tête-à-tête est le fondement de votre travail avec votre conseiller.

Ensemble, vous travaillerez à apporter un changement positif dans votre vie, à atteindre vos objectifs et à surmonter vos problèmes.

Le nombre de sessions est-il limité ?

Sur BetterHelp, vous n’êtes pas limité à un certain nombre de messages (ou « sessions »). La fréquence de vos séances dépend de votre disponibilité et de l’interaction entre vous et votre conseiller. Vous préférerez peut-être avoir 3-4 courtes interactions par semaine, ou 1 session très longue et approfondie. Vous pouvez utiliser le service autant que vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. Votre thérapeute travaillera pour répondre à vos besoins changeants en temps opportun.

Conclusion

Pour finir, Betterhelp, c’est :

Plus de 10000 conseillers et thérapeutes avec différents domaines d’expertise

Tous les conseillers sont agréés, formés, accrédités et hautement expérimentés

Un match avec un conseiller disponible qui correspond le mieux à vos besoins

Une communication privée illimitée avec votre thérapeute

Planifiez des sessions en direct avec votre conseiller ou utilisez la messagerie sécurisée

Accédez à des webinaires de groupe instructifs et éducatifs