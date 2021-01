BuhoCleaner : nettoyez votre disque & accélérez votre Mac !

BuhoCleaner est destiné à ceux qui recherchent une logiciel pour nettoyer leur Mac et améliorer ses performances de leur ordinateur Apple. Il vise à fournir une alternative simplifiée aux applications de nettoyage de Mac comme CleanMyMac tout en conservant des fonctionnalité avancées. De plus, BuhoCleaner est optimisé pour macOS Big Sur et la nouvelle puce Apple M1.

Avant de commencer

BuhoCleaner est gratuit pour fêter la nouvelle année ! Pendant encore quelques jours, le studio de développement Dr.Buho organise un giveaway. Vous pouvez récupérer votre clé en cliquant ici.

Ne supprimez pas manuellement les fichiers indésirables

Si vous possédez votre Mac depuis un certain temps, vous pouvez voir apparaître le message « Votre disque de démarrage est presque plein ».

Même après avoir essayé de supprimer manuellement certains fichiers, il se peut que le message continue à s’afficher. En outre, des fichiers système peuvent être supprimés par erreur avec cette technique.

Utiliez plutôt BuhoCleaner

Par rapport à une suppression manuelle de fichiers pour libérer de l’espace disque, vous pouvez utiliser BuhoCleaner : un logiciel professionnel de nettoyage de disque et d’accélération des Mac qui peut cleaner en profondeur votre machine Apple et libérer de l’espace de stockage.

BuhoCleaner peut analyser et identifier intelligemment les fichiers indésirables. Tout ce qui est nécessaire est un simple clic pour nettoyer votre Mac. Il n’y a aucun risque de supprimer des fichiers importants par erreur.

Comparé à d’autres outils de nettoyage, BuhoCleaner est plus facile à utiliser et sa vitesse de nettoyage est impressionnante.

Fonctionnalités clés de BuhoCleaner

Nettoyer les fichiers indésirables de votre Mac, en un seul clic

Désinstaller complètement les applications que vous n’utilisez pas

Rechercher et supprimer des fichiers volumineux en un clin d’œil

Suppression de fichiers en double et de widgets intégré

Nettoyeur de cache Xcode

Optimisé pour macOS Big Sur et Apple M1

Accélérer et améliorer les performances de votre Mac

Conclusion

BuhoCleaner met l’accent sur la vitesse et la fiabilité et est livré avec une prise en charge immédiate de macOS Big Sur. Il simplifie le processus de nettoyage de votre Mac et promet une amélioration rapide des performances de votre ordinateur Apple. L’équipe Dr Buho a pour objectif d’« aider les utilisateurs de Mac à profiter pleinement de leur vie numérique avec une extrême simplicité ».

Si vous recherchez un logiciel de nettoyage professionnel pour Mac, BuhoCleaner est la solution. Pour télécharger le soft et profitez de la version complète gratuitement, rendez-vous à cette adresse.