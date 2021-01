Jeu du jour : Tintin Match 3 (iPhone & iPad – gratuit)

Voilà maintenant presque 100 ans que le légendaire reporter beige voyage à travers le monde pour résoudre des enquêtes fascinantes. Il s’agit, vous l’aurez deviné, du célèbre Tintin.

Hergé, son créateur, n’a toutefois jamais pensé à mettre son héros face à un défi de match-3.

Dans Tintin Match 3, c’est à vous de résoudre des énigmes en déplaçant des briques pour contourner les obstacles, remplir des missions et débloquer des lieux.

C’est la qualité de ce jeu qui en fait un véritable hommage aux fans de la BD. Dans Tintin Match 3, vous revivrez les plus grandes aventures du héros, à commencer par Le Crabe aux pinces d’or, aux côtés de tous vos personnages préférés, y compris le Capitaine Haddock, Milou, et Dupond et Dupont.

Vous pouvez aussi collectionner des kits pour recréer des lieux emblématiques de Tintin. Même les plateaux ont l’air d’être tout droit sortis des livres. Les avions et les champignons vintage font des dégâts explosifs.

Hergé n’a jamais pensé à créer des jeux vidéo, mais s’il l’avait fait, ils auraient très certainement ressemblé à Tintin Match 3.