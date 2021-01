iOS 15 signerait la fin des iPhone 6S & iPhone SE 2016

Le prochain système d’exploitation iOS 15 d’Apple, que nous nous attendons à voir dévoilé en juin, laisserait tomber la prise en charge de quelques-uns des anciens iPhone de la marque…

Selon nos confrères d’iPhoneSoft, ‌iOS 15‌ ne pourra pas être installé sur l’iPhone 6s, l’‌iPhone‌ 6s Plus, et l’iPhone SE 2016, tous trois dotés d’une puce A9.

Les ‌iPhone‌ 6s et 6s Plus ont été lancés en 2015 et ont aujourd’hui plus de cinq ans, il n’est donc pas surprenant que ces deux smartphones ne soient pas censés fonctionner avec ‌iOS 15‌.

‌IOS 15‌ devrait fonctionner sur les ‌iPhone‌ 7, ‌iPhone‌ 7 Plus et tous les téléphones Apple plus récents, ce qui le rendrait donc compatible avec les appareils dotés d’une puce A10 au minimum. L’iPod touch de septième génération possédant un processeur A10, il devrait donc être capable de faire fonctionner ‌iOS 15‌.

Quant aux tablettes d’Apple, iPadOS 15 pourrait abandonner le support des iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) et ‌iPad‌ 5 (2017), équipés respectivement de puces A8, A8X et A9. Tous les iPad plus récents devraient prendre en charge la mise à jour.

C’est la seconde fois qu’un média assure qu’‌iOS 15‌ ne sera pas disponible sur les ‌iPhone‌ 6s et ‌iPhone SE‌. Pour rappel, le site israélien The Verifier avait été le premier à évoquer le sujet en novembre dernier.