5 raisons d’acheter un iPhone 12 en 2021

Si vous ne savez pas si vous devez acheter l’iPhone 12 ou non en 2021, voici 5 raisons pour lesquelles vous devez craquer pour le dernier bijou technologique d’Apple.

Un nouveau design époustouflant

L’iPhone 12 arbore un tout nouveau design. C’est un peu comme une combinaison entre l’iPhone 11 de l’année dernière et l’iPhone 5, qui était très apprécié avec ses bords carrés. Les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 ont un design similaire.

Les téléphones sont également disponibles dans de nouvelles couleurs. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont disponibles dans les couleurs noir, blanc, bleu, vert et rouge. Du côté Pro, le nouveau “Pacific Blue” remplace le “Midnight Green” de la série iPhone 11 de l’année dernière, et le corps est fini dans un cadre brillant avec un dos mat.

Un meilleur écran, et plus grand

Une autre mise à niveau majeure de l’iPhone 12 est son nouvel écran, qui est bien meilleur que celui de l’iPhone 11. Le nouveau modèle arrive avec un écran OLED proposant une densité de 460 pixels par pouce, et il est tout simplement superbe. Ce n’est malheureusement pas un écran à taux de rafraîchissement élevé, et l’écran de l’iPhone 12 n’est pas aussi lumineux que celui de l’iPhone 12 Pro. Toutefois, si vous aimez regarder des vidéos et jouer sur votre téléphone, vous allez adorer ce qui est proposé sur l’iPhone 12.

Une connectivité 5G

Ce n’est un secret pour personne : la 5G est la prochaine génération de réseau mobile, et bien qu’elle soit un peu limitée actuellement, elle devient de plus en plus proche chaque semaine. La plupart des grandes villes offrent en quelque sorte le support de la 5G, et bien qu’il s’agisse très probablement de la connectivité Sub-6, qui n’offre pas de débit beaucoup plus rapide que la connexion 4G (LTE) actuelle, elle devrait devenir plus rapide avec le temps.

Bien sûr, vous n’allez pas acheter un iPhone 12 uniquement pour sa connectivité 5G, mais c’est un bonus à prendre un compte. Après tout, la 5G se développe, et vous voudrez un téléphone qui la prend en charge dans les années à venir…

Un appareil photo amélioré

L’appareil photo a également été mis à niveau avec l’iPhone 12. Sur l’iPhone 12 standard, vous aurez toujours une caméra à double objectif, avec l’appareil photo principal associé à un appareil photo ultra-large. Mais l’objectif principal a une plus grande ouverture focale (f/1,6), ce qui signifie qu’il peut laisser entrer plus de lumière. Cela se traduit par de meilleures photos à faible luminosité. Le mode nuit est disponible sur tous les modèles, ainsi que le dernier traitement de caméra d’Apple.

C’est une vraie mise à niveau par rapport à l’iPhone 11 de dernière génération, mais pas aussi bien que l’iPhone 12 Pro, qui dispose d’un téléobjectif et du mode Portrait de nuit et l’iPhone 12 Pro Max, qui possède le meilleur appareil photo de la série.

Les accessoires MagSafe

Apple propose un tout nouvel écosystème d’accessoires avec MagSafe. MagSafe permet aux accessoires et aux chargeurs de se fixer magnétiquement à l’arrière du téléphone, ce qui facilite le chargement sans fil. Cela signifie également que vous pouvez attacher des objets comme un étui pour cartes à l’arrière du téléphone et faire tenir le téléphone sur un support de voiture sans aimant supplémentaire, par exemple.

Si vous avez déjà craqué, pensez à protéger votre iPhone 12 avec une coque ! N’hésitez pas à jeter un œil à la gamme complètes de coques iPhone 12 disponibles sur Mobile24.