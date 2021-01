Cryptomonnaie : Bitpanda lance sa carte de débit

La fintech basée à Vienne et installée à Paris lance la carte Bitpanda, la première carte de débit Visa au monde qui combine en temps réel et sur un seul support tous les actifs tels que les cryptomonnaies, les monnaies fiduciaires et les métaux précieux.

La plateforme leader européenne d’investissement numérique Bitpanda a annoncé dans un communiqué publié aujourd’hui l’ouverture des précommandes pour son premier produit physique : la carte Bitpanda. Il s’agit d’une carte de débit connectée au système de paiement Visa. Elle est associée à tout actif du portfolio de l’utilisateur, permet à ce dernier de passer d’un actif à l’autre en temps réel via l’application Bitpanda, et également d’utiliser des actifs financiers numériques tels que les bitcoins ou d’autres cryptomonnaies pour faire des achats en ligne et dans les magasins à travers le monde. Les transactions sont traitées immédiatement et les utilisateurs obtiennent une notification push en temps réel chaque fois que la carte est utilisée. Par ailleurs, les paiements peuvent également être effectués sans contact, via Google Pay et Samsung Pay.

Passer d’un actif à un autre

Les clients peuvent utiliser l’application Bitpanda pour passer d’un actif de paiement à un autre. Par exemple, ils pourront acheter leur café avec des Bitcoins ou renouveler leur abonnement Netflix avec un métal précieux comme l’argent : les utilisateurs peuvent payer comme bon leur semble, sans délai, où qu’ils soient. Tout cela sans frais de carte, ni frais de tenue de compte mensuels, et avec un cashback pouvant aller jusqu’à 2% en Bitcoin, pour toute personne détenant des cryptos Bitpanda (BEST), à chaque fois qu’il paye avec la carte.

Les clients Bitpanda résidant actuellement dans la zone euro peuvent dès à présent demander la nouvelle carte de débit crypto (soit directement via l’application Bitpanda soit sur bitpanda.com/card).