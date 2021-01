Les Apple Store changent leurs horaires pour s’adapter au couvre-feu

Vous le savez probablement déjà – on l’espère pour vous : le couvre-feu à 18h est désormais appliqué dans toute la France. De fait, nombreux sont les commerces à avoir adapté leurs horaires d’ouverture afin d’éviter de perdre des recettes. C’est le cas d’Apple. La firme à la pomme a effectivement indiqué à ses Apple Store français qu’il fallait fermer les portes à 17 heures, afin que les employés puissent être chez eux aux alentours de 18 heures.

Dans le même temps, les boutiques de la firme de Cupertino ouvrent plus tôt. À Marseille, par exemple, l’ouverture se fera à 9h30 au lieu de 10 heures. D’autres boutiques ouvriront à 9 heures au lieu de 10 heures, comme à Aix-en-Provence, Nice, Dijon ou Strasbourg. Hormis ces modifications d’horaires, il sera toujours possible de prendre rendez-vous pour réparation, ou acheter un appareil. Le tout dans le strict respect des conditions sanitaires.

Rappelons que le couvre-feu national est en place depuis samedi 16 janvier, et sera en place pendant au moins quinze jours. Il est fort possible que l’épidémie ne reparte pas à la baisse durant cette période de temps, et qu’il soit maintenu au-delà.