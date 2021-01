Nintendo : gros succès en France, 4,7 millions de Switch vendues

C’est ce qu’on appelle une performance. Malgré la pandémie mondiale, le géant du jeu vidéo Nintendo a su tirer son épingle du jeu en enregistrant pas moins de 4,7 millions de ventes pour sa console la Nintendo Switch depuis sa sortie en 2017. C’est Philippe Lavoué, le directeur de Nintendo France, qui l’annonce dans une interview au Figaro.

« La croissance annuelle est à deux chiffres, alors que la console en est à sa quatrième année de commercialisation. C’est du jamais vu pour Nintendo », déclare Philippe Lavoué. Il note que 7% des Français ont aujourd’hui une Nintendo Switch, soit 4,7 millions d’exemplaires. En comparaison, c’était 3,3 millions en 2019.

Animal Crossing en tête

Selon le dirigeant, les ventes de Nintendo en France sont surtout réparties entre les jeunes adultes et les foyers avec enfants. « La Switch est au milieu de son cycle de vie. Elle a encore un gros potentiel de progression », indique Philippe Lavoué.

Enfin, le jeu à gros succès de l’année est Animal Crossing New Horizons. C’est le jeu plus vendu dans l’Hexagone en 2020 selon l’institut Gfk, qui se base sur les ventes physiques. Il a tout cartonné avec le premier confinement. « Il s’agit d’une coïncidence fortuite et je ne la qualifierai pas d’heureuse. Mais nous sommes heureux d’avoir aidé les personnes confinées à se sentir moins seules et à s’évader mentalement », dit Philippe Lavoué.