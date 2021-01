Apple travaillerait sur une coque d’iPhone qui recharge les AirPods

On n’arrête pas le progrès. Apple a obtenu un tout nouveau brevet qui pourrait changer votre façon d’utiliser votre iPhone. Selon le document, la marque à la pomme travaillerait effectivement sur une coque capable de recharger les AirPods, mais également d’autres accessoires.

Plusieurs idées de coques

Le principe est simple : la coque a des emplacements dédiés pour ranger et charger les AirPods. Les coques à batterie existent déjà, ce qui démontrerait qu’il est fortement possible qu’Apple travaille dessus. La firme de Cupertino a plusieurs idées de coques en tête : une coque portefeuille, une coque à rabat, une coque étui, et même brassard.

La logique voudrait ainsi que la coque ait sa propre batterie pour recharger les AirPods, mais il se pourrait également que ce soit l’iPhone en lui-même qui recharge les oreillettes. Le problème de l’autonomie se poserait, dans ce cas. Le reste du brevet évoque aussi une connexion NFC entre l’iPhone et les accessoires. Rappelons tout de même qu’un brevet ne signifie pas l’arrivée prochaine de la technologie. Mais on peut rêver ! Une telle coque serait effectivement extrêmement pratique puisque cela éviterait à l’utilisateur de se promener avec le boitier de charge sur soi, parfois bien contraignant.