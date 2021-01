Les ventes d’iPhone auraient progressé de 10% en 2020

Apple est définitivement très populaire ! Après avoir connu un record de ventes de Macbook l’année dernière, c’est au tour des iPhone de connaître un immense succès. Selon Digitimes, toujours bien renseigné sur les chiffres concernant Apple, la marque à la pomme aurait vu ses ventes d’iPhone exploser de 10% en 2020. Aucune précision n’a filtré quant aux unités écoulées, mais cette progression n’inaugure que du bon.

Un marché en chute libre

Un chiffre d’autant plus impressionnant que le marché du smartphone se serait écroulé de 8,8% sur l’ensemble de l’année, avec 1,24 milliard d’unités écoulées. Les deux premiers trimestres ont enregistré des chutes de ventes immenses (-20% sur le Q1 2020 !). Les ventes de smartphones 5G, pourtant, ont bien progressé (300 millions d’unités, soit 20 millions de mieux qu’en 2019).

Selon Digitimes, Samsung et Huawei seraient les deux grands perdants de cette année marquée par une crise sanitaire inédite, avec des baisses de ventes qui se comptent en pourcentage à deux chiffres. Apple et Xiaomi seraient les seuls fabricants du top 10 à progresser sur l’année, avec +10% pour Xiaomi. Apple réussira-t-il à battre de nouveaux records grâce à l’iPhone 12 et iPhone 12 Pro ? C’est fort possible ! Ce serait en tout cas une excellente année pour la marque à la pomme, plus que jamais bénéficiaire alors même que le monde s’est écroulé autour d’elle.