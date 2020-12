Promo de Noël : jusqu’à 91% de réduction chez PureVPN !

Vous êtes à la recherche d’un VPN avez manqué l’offre du Black Friday proposée par PureVPN ? Aucun problème ! L’excellent outil que l’on ne présente plus revient avec une promo de Noël 2020 encore meilleure que la précédente, avec une réduction de 91% sur le forfait de 5 ans ! Comme toujours, l’abonnement 1 an est lui aussi en promotion, avec un prix de 3,50€ par mois au lieu de 9,60€ mensuels habituels.

Pourquoi opter pour un VPN ?

Pour nos lecteurs qui l’ignorent, un VPN (pour Virtual Private Network, en anglais) est réseau privé virtuel. Dans le domaine de l’informatique, c’est un tunnel sécurisé entre vos appareils et le Web. Pour faire simple, les VPN sont utilisés entre autres pour protéger un réseau, en masquant son adresse IP et ainsi changeant sa localisation. Une bonne manière de naviguer sur Internet 100% anonymement.

Les fonctionnalités principales de PureVPN

En souscrivant à PureVPN, vous pourrez par exemple profiter de Netflix US et de son catalogue de films et de séries très différent ce celui français. Idem pour Disney+ US, Amazon Prime US, BBC iPlayer UK ou encore ITV UK. Le service vous donne la possibilité de connecter pas moins de 10 appareils simultanément, qu’ils tournent sous Windows, macOS, Android, iOS ou Linux, avec un seul compte.

PureVPN, c’est aussi près de 6500 serveurs sécurisés répartis dans 140 pays ! Vous pourrez donc changer votre adresse IP française en en choisissant une anglaise, américaine, canadienne, australienne, allemande, japonaise, … En faisant cela, vous bénéficierez d’offres en ligne inédites réservées à certaines régions du globe sur des billets d’avion, des jeux Steam, etc. Enfin, PureVPN vous assure une sécurité maximale où que vous surfiez avec la protection pour les réseaux WiFi publics.

PureVPN sort le grand jeu Noël !

Pour ce Noël 2020, PureVPN propose vous l’avez compris une réduction immanquable sur l’abonnement de 5 ans au service. La prix hors promo à 9,60€ par mois passe à 1,02€ seulement par mois, toujours avec la garantie de remboursement d’un mois si vous n’êtes pas sous le charme de l’un des meilleurs VPNs à l’heure actuelle.

Pour finir, sur 5 ans, vous économiserez plus de 500 euros en profitant de cette offre sur le site de PureVPN ! Et puisque Worldissmall.fr est spécialisé dans le mobile, il est possible de télécharger l’app éponyme sur iOS et Android afin de profiter de la navigation anonyme depuis vos appareils préférés. Nous vous souhaitons un très bon Noël 2020 et de belles fêtes de fin d’année !