Huawei installera sa première usine de production hors de Chine en France

Un amour à sens unique. Le géant des télécoms Huawei, malgré les fortes critiques de l’Occident, va installer sa première usine de production hors de Chine en France à Brumath, à quelques kilomètres seulement de Strasbourg. Ce site de production sera consacré aux solutions technologiques de réseaux mobiles.

300 emplois directs

Cette usine de Huawei en France représente, tout de même, un investissement de 200 millions d’euros et surtout 300 emplois directs. Avec un investissement de 500 millions d’euros qui arrivera à terme, et 1 milliard d’euros de valeur de production par an.

« Avec cette usine implantée au carrefour de l’Europe, Huawei vient enrichir sa présence sur le continent déjà forte de 23 centres de R&D, plus de 100 universités partenaires, plus de 3 100 fournisseurs et d’une chaîne d’approvisionnement performante », indique Huawei. Le groupe explique aussi pourquoi il a choisi le Business Parc de Brumath. C’est pour l’emplacement, la superficie et l’extensibilité, le parc industriel et ses infrastructures, l’environnement et la disponibilité foncière.

Sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le mouvement de Huawei est un vrai signal. L’administration Trump accuse en effet Huawei d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Les États-Unis ont appelé de nombreux pays, notamment européens, à ne pas utiliser les infrastructures de Huawei pour le déploiement de la 5G. Si la France n’a jamais explicitement franchi le pas, le Royaume-Uni et la Suède sont les deux pays européens à avoir officiellement exclu l’équipementier de la 5G.