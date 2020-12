Record battu : le Bitcoin (BTC) dépasse les 20 000 $ !

La plus célèbre des cryptomonnaies, le Bitcoin (plus précisément son jeton BTC), vient de battre son nouveau record de valeur (ou All Time High) en dépassant pour la première fois de son histoire le cap des 20 000 dollars.

Après de longs mois semés d’embuches, le Bitcoin refaisait de nouveau parler de lui fin novembre 2020. La cryptomonnaie phare avait en effet avoisiné les 20 000 dollars, puis était retombée aux alentours de 16 500 dollars. Un nouveau record (ATH) avait alors été battu, avec un cours de 19 956 dollars sur la plateforme Bitfinex, par exemple.

Le précédent record, lui, avait été établi en décembre 2017, aux alentours de 19 500 dollars. Par la suite, le cours du Bitcoin avait chuté lourdement dans les semaines suivantes. Début février 2018, le BTC s’échangeait aux alentours de 8000 dollars, et jusqu’à 3000 dollars à la fin de cette même année. Ce qui fait la magie du Bitcoin, c’est bien sa volatilité…

Cours du Bitcoin : vers l’infini, et au-delà ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le Bitcoin s’échange à plus de 20 500 dollars sur la plateforme Coinbase Pro et continue de grimper… Jusqu’aux étoiles ?

Si vous êtes novice et que vous souhaitez investir dans le BTC, nous vous conseillons de vous tourner vers la plateforme Binance, dont l’application, en français, est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.

Plus d’infos à venir…