Twitter dévoile le top des tendances de l'année (Covid, #BlackLivesMatter, PS5...)

Comme toutes les fins d’année, les géants du numérique compilent les données des 365 derniers jours pour établir un classement de ce qui a le mieux marché sur leur plateforme. Aujourd’hui, c’est Twitter qui a décidé de publier les tendances les plus partagées de 2020. Les données ci-dessous concernent surtout la France.

Évidemment, le Covid-19 a été en top tendance toute l’année, ou presque, avec le hashtag #Covid19. Avec ses variantes, il a été utilisé près de 400 millions de fois à travers le monde. Preuve de la tristesse de 2020, les emojis utilisés sur Twitter : en premier, l’émoji qui pleure, en troisième, celui qui a les larmes aux yeux, et en quatrième, celui qui semble profondément dépité.

Les mouvements sociaux en tête

Le tweet le plus retweeté en France, avec 158.900 retweets, est très récent : c’est celui du tabassage par plusieurs policiers du producteur de musique Michel Zecler. Un tweet de Booba est à la deuxième place. À l’échelle mondiale, la mort de l’acteur Chadwick Boseman (Black Panther) a été partagé 3,1 millions de fois.

Le mouvement #BlackLivesMatter a également été très populaire avec 1,5 million de tweets en France. Le hashtag #UighursLivesMatter a également été partagé, en référence au sort des Ouïghours en Chine. En France, les hashtags #Macron, #GiletsJaunes et #Municipales2020 ont été massivement utilisés.

Les jeux vidéo très populaires

Trois thèmes ont cartonné en 2020 : les jeux vidéo, d’abord, avec le lancement de la Playstation et des Xbox Series X/S et Animal Crossing : New Horizons ; le divertissement avec Koh-Lanta, TPMP, Quotidien, The Voice et Top Chef ; et la K-pop, avec le compte Twitter du groupe BTS qui a été le plus mentionné en France. Dans le monde, la K-Pop a représenté 6,1 milliards de tweets.

Enfin, le sport s’est aussi assuré une place de choix avec Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les 5 sportifs les plus mentionnés en France sur Twitter.