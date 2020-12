Apple annonce les Airpods Max, un casque à 630 euros

Comme le relayait World is Small il y a quelques jours, Apple vient d’annoncer un nouveau produit ce mardi 8 décembre : un AirPods Max, au prix défiant toute concurrence. 630 euros rien que ça ! Cette fois-ci, la marque à la pomme prête le nom Airpods à un casque audio intégral, qui sera disponible en plusieurs coloris : argent, gris sidéral, bleu gris, rose et vert. Son design métallique, résolument premium, devrait séduire les férus de mode.

Dolby Atmos, suppression active du bruit, “son spatial”

Cet Airpods Max délivrera un son compatible avec le 5.1, le 7.1 et Dolby Atmos, avec une fonctionnalité “son spatial”. Gyroscope et accéléromètre seront de la partie pour tracer les mouvements de tête de l’utilisateur, afin de mieux restituer le son par rapport à son environnement. Il suffira d’enlever son casque des oreilles pour que le son se mette en pause. Un système de suppression active du bruit permettra une encore meilleure immersion.

Apple promet également pour son Airpods Max une batterie durant plus de 20 heures, selon l’usage, avec la suppression active du bruit et le “son spatial” activé. Le casque audio profitera d’une smart case dédié qui lui permettra d’entrer dans un mode d’économie profonde d’énergie. Du reste, l’Airpods Max pourra automatiquement passer d’un appareil à l’autre (Mac vers iPhone en cas d’appel par exemple), profitera de Siri et vous permettra de partager le son que vous écoutez vers un iPhone, iPad, Apple TV 4K et autre. Les Airpods Max seront disponibles à partir du 15 décembre pour 630 euros.