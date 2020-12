Amazon parle d’un Black Friday 2020 record en France

Malgré le “confinement” (qui semble assez peu respecté, disons-le franchement), le Black Friday 2020 a cartonné en France. Selon Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, cette période de promotion importée des États-Unis a même fait tomber des records dans l’hexagone, notamment grâce aux entreprises françaises qui se sont digitalisées.

“C’est le plus gros succès qu’on ait connu jusqu’à présent”, a expliqué le dirigeant au micro de France Info. C’est aussi un succès pour les TPE et PME françaises, qui ont engrangé “60% (de ventes en plus) pour les entreprises partenaires qui vendent sur le marketplace”. Frédéric Duval s’est d’ailleurs félicité d’avoir repoussé le Black Friday 2020 du 27 novembre au 4 décembre, puisque les ventes globales d’Amazon ont augmenté de “quelques pourcents”.

Des centaines de millions d’euros d’impôts

Le directeur général en a également profité pour évoquer l’implantation de deux sites à Metz et Quimper très bientôt. Devant ce succès monstre, Frédéric Duval assure qu’Amazon s’est acquitté en France d’une “contribution fiscale importante” : 230 millions d’euros de “prélèvement directs” cette année dont “quelques dizaines de millions” d’euros pour la taxe sur les géants du numérique. En bref, Amazon n’a visiblement pas subi le boycott que beaucoup annonçaient il y a quelques semaines. Bravo à eux, et tant mieux pour les consommateurs !