iPhone 11 : Apple remplace gratuitement votre écran tactile défectueux

La marque à la pomme connaît de nouveau un problème sur ses produits, mais continue de fournir un service après-vente de grande qualité. En effet, certains iPhone 11 connaîtraient un problème d’écran tactile. Un certain nombre d’appareils sont en effet susceptibles de ne plus répondre au toucher. Les iPhone 11 concernés ont été fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020.

Le numéro de série suffit pour savoir

Si votre iPhone 11 présente des problèmes au niveau de l’écran tactile, vous pouvez vous rendre sur cette page mise en place par Apple. Il suffit ensuite d’entrer le numéro de série (que vous trouverez dans Réglages > Général > Informations) de votre téléphone pour savoir s’il fait partie du lot qui présente un défaut au niveau du module écran.

Si un problème est présent sur votre iPhone 11, vous pouvez trouver un centre de services agréé Apple, prendre rendez-vous dans un Apple Store ou contacter l’assistance Apple pour envoyer votre téléphone dans un centre de réparation Apple. Apple précise que les iPhone 11 qui ont des dégâts (au niveau de l’écran notamment) devront être réparés pour être éligibles au programme de remplacement. Selon le type de dégât, la réparation est payante. Seul l’iPhone 11 est concerné, et pas l’iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max.