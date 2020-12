Un nouveau produit Apple annoncé le 8 décembre ?

La marque à la pomme va-t-elle s’arrêter un jour de nous surprendre ? Après avoir commercialisé ses Macbook Air et Pro M1, surpuissants au vu des nombre de tests l’affirmant, Apple pourrait bien lancer un tout nouveau produit le 8 décembre, soit mardi prochain.

Selon MacRumors, le fabricant a envoyé un mémo aux réparateurs autorisés pour annoncer un changement en rapport avec AppleCare. C’est une pratique qui a déjà eu lieu avec d’autres produits antérieurs, pour l’iPhone 12 notamment juste après la keynote.

AirTags, AirPods Studio, Apple TV ?

Apple indique que les techniciens doivent se préparer à de nouvelles références de produits le 8 décembre, avec de nouvelles descriptions et de nouveaux prix. Évidemment, rien n’a filtré quant à la nature du produit. On peut éventuellement s’attendre aux fameux AirTags, ces traqueurs d’objets qui sont au centre de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois. Apple pourrait annoncer son casque audio AirPods Studio. Ou alors, une nouvelle Apple TV plus puissante.

En somme, le constructeur pourrait faire une annonce le 8 décembre et commercialiser son nouveau produit dans les jours qui suivent. Réponse dans seulement quelques jours, mardi prochain pour être très précis.

You’ll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020