Bouygues Telecom lance un forfait 5G avec 130 Go pour 24,99 euros par mois

Vous pensiez que la 5G vous coûterait plus cher que la 4G ? Que nenni ! L’opérateur historique Bouygues Telecom a annoncé le lancement d’un forfait low-cost 5G via sa firme B&You. Pour 24,99 euros par mois, vous pourrez profiter d’un forfait internet 5G de 130 Go ! Les appels, SMS et MMS sont évidemment en illimité. L’offre sera disponible dans la journée du 1er décembre, pour le top départ du déploiement de la 5G chez Bouygues.

Pour rappel, Bouygues Telecom a déjà révélé ses forfaits 5G. On retrouve 50, 60, 80, 90 et 120 Go à partir de 15,99€/mois. Les offres 60, 90 et 120 Go intègrent le bonus « Week-end Internet illimité ». Toutes les offres sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.

20 grandes villes couvertes

L’opérateur a par ailleurs promis une disponibilité de la 5G dans 20 grandes villes françaises dès ce 1er décembre : Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Dijon, Paris ou Nancy sont notamment concernés. Une couverture nationale devrait suivre fin 2021. Pour le déploiement, Bouygues Telecom va s’appuyer sur les bandes de fréquence 2,1 GHz et 3,5 GHz. Cela devrait assurer de bons débits, notamment avec le 3,5 GHz.

En bref, Bouygues Telecom veut frapper fort d’entrée de jeu. Rappelons qu’il faut un smartphone compatible. La 5G proposé n’en est encore qu’à ses débuts, et devrait s’améliorer avec le temps.