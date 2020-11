Toutes les Playstation 5 n’ont pas le même ventilateur

Voici une nouvelle qui pourrait bien ternir l’image de Sony. La marque japonaise, qui vient de commercialiser sa fameuse Playstation 5 – dont nous avons écrit le test ici – aurait doté ses nouvelles consoles de ventilateurs qui diffèrent selon le modèle.

Selon nos confrères des Numériques, deux ventilateurs équiperaient les consoles : l’un, totalement silencieux, de 39 décibels, et l’autre plus bruyant, de 43 décibels. Au vu du faible bruit de notre console, nous sommes véritablement tombés sur le plus silencieux des ventilateurs.

Trois PS5 sur cinq avec le ventilateur le plus bruyant

Les différences de volume sonore sont en tout cas notables, d’autant qu’elles sont régulières. Toujours selon nos confrères, qui disposent de 5 PS5, trois d’entre elles disposent du ventilateur le plus bruyant. La vraie question qui se pose est “pourquoi ?”. On peut éventuellement mettre ces différences sur le dos de la pandémie de Covid, qui aurait forcé Sony à diversifier ces composants.

Le souci, c’est que cela créé des différences sur un produit vendu au même prix pour tout le monde. À voir donc si le reste de la console n’est pas construit sur des pièces rapportées… Dans tous les cas, World is Small a été très séduit par la Playstation 5, malgré quelques bugs qui entachent – encore – l’expérience.