[PROMO] Forfait 4G Red by SFR à 200 Go pour 15€/mois !

Les offres n’arrêtent plus ! Après avoir proposé un forfait 4G à 100 Go pour 15 euros, l’opérateur SFR a décidé de doubler la mise via Red en proposant une promo à 15 euros pour 200 Go d’internet 4G !

C’est extrêmement intéressant, et l’arrivée de la 5G fait évidemment casser les prix. Le forfait est sans engagement, et n’imposera aucune augmentation de prix après la première année, comme le font tant d’opérateurs.

Un autre forfait 50 Go à 12 euros par mois

Dans le détail, SFR Red propose donc un forfait avec appels, SMS et MMS en illimité, avec un quota Internet de 200 Go en France métropolitaine. En Europe et dans les DOM, l’enveloppe internet est de 15 Go mais les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité. L’offre est disponible jusqu’au 30 novembre sur le site de SFR Red !

SFR Red propose aussi un forfait à 12 euros par mois, avec un quota internet à 50 Go en France métropolitaine et 8 Go depuis l’Europe et les DOM. L’offre à retrouver également sur le site de SFR Red ! En bref, en ce Black Friday, les offres s’annoncent folles. Celle de SFR semble en tout cas être la plus avantageuse de toutes… À saisir dès à présent, car c’est très bientôt terminé !