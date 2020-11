Black Friday : PureVPN propose jusqu’à 88% de réduction !

Vous attendiez le Black Friday pour craquer pour un VPN ? Nous avons à coup sûr trouvé de quoi réjouir les plus geeks d’entre vous. À l’occasion du Black Friday 2020, le service de VPN PureVPN, que l’on ne présente plus, casse une nouvelle fois ses prix une réduction de 88% sur le forfait de 5 ans ! L’abonnement 1 an est lui aussi en promotion, avec un prix de 1,82€ par mois au lieu de 9,60€ par mois en temps normal.

Pourquoi avoir besoin d’un VPN ?

Si vous vous posez la question, VPN est l’acronyme de Virtual Private Network ou réseau privé virtuel en français. En informatique, il s’agit d’un tunnel très sécurisé entre vos appareils et Internet. Les VPN sont utilisés pour protéger un réseau, car ils permettent de masquer son adresse IP, de changer sa localisation, ou encore de naviguer sur Internet de manière anonyme.

Quelques fonctionnalités de PureVPN…

Avec PureVPN, vous allez par exemple pouvoir accéder à Netflix US et ainsi profiter de la version américaine du catalogue de films et de séries, Disney+ US, Amazon Prime US, BBC iPlayer UK, ITV UK et bien d’autres. (C’est la partie la plus importante). PureVPN, c’est aussi 10 connexions en simultané sur tous vos appareils (Windows, macOS, Android, iOS, Linux…) avec le même compte.

En changeant votre IP pour une région différente de la France (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Allemagne, Japon ; plus de 6500 serveurs sécurisés dans plus de 140 pays sont disponibles) vous pourrez par ailleurs accéder à toutes sortes d’offres en ligne à moindre prix comme des jeux sur Steam, des billets d’avion, etc. Enfin, PureVPN vous protège où que vous soyez grâce à la protection WiFi publique.

PureVPN nous régale pour le Black Friday !

Pour ce Black Friday 2020, PureVPN propose donc une réduction à ne pas rater sur l’abonnement de 5 ans au service. La prix habituel de 9,60€ par mois revient à 1,18€ seulement par mois, avec une garantie de remboursement de 31 jours si vous n’êtes pas entièrement satisfait par l’un des meilleurs VPNs du moment.

Au total, c’est une économie de plus de 500 euros sur le plan 5 ans qui vous attend sur le site de PureVPN ! Et puisque World Is Small traite avant tout de l’actualité mobile, sachez qu’il existe une application compatible iOS et Android qui vous permettra de jouir de la navigation en anonyme depuis votre smartphone ou votre tablette. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent Black Friday 2020 !