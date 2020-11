Des Macbook auront un nouveau design au second semestre 2021

Après avoir révélé leurs Macbook avec une puce maison, Apple pourrait bien, enfin, opter pour un nouveau design pour ses nouvelles machines au second semestre 2021.

Selon Ming-Chi Kuo, le fameux analyste toujours très bien renseigné, la marque à la pomme va en effet commercialiser des Macbook avec un nouveau look, sans que ce dernier ne soit précisé. Il est fort possible que les Macbook concernés soient les Macbook Pro de 14 et de 16 pouces. Kuo a déjà évoqué leur existence en juillet, pour une sortie au deuxième ou troisième trimestre en 2021.

Déjà trois Macbook “Apple Silicon”

Pour rappel, Apple a déjà commercialisé des Macbook “Apple Silicon”, dotés d’une puce made in Apple : le Macbook Air M1, le Macbook Pro (13 pouces) M1 et le Mac mini M1. Mais les Macbook Pro 16 Pouces, iMac, iMac Pro et Mac Pro n’ont pas encore cette puce propriétaire, et Apple pourrait profiter de son intégration dans ces gammes pour offrir un nouveau design.

En bref, la marque à la pomme a bien décidé d’innover dans l’année à venir. On parle également d’un iPhone 13 qui n’aurait pas de port Lightning. À voir désormais quel design adoptera ces nouveaux Macbook. Y aura-t-il toujours une Touch Bar ? L’écran sera-t-il sans bordure ? Tout est possible…