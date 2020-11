Lidl lance une Apple Watch-like à 39,99€

Après les écouteurs true wireless à 19,99€, Lidl vient de lancer une “montre fitness connectée” aux faux airs de l’Apple Watch, via sa marque Silvercrest. Son prix ? 39,99€. Voyons un peu ce que la smartwatch SFW220 a dans le ventre…

Tout comme l’Apple Watch, la montre connectée de Silvercrest est dotée d’un écran carré tactile entouré de métal, capable d’afficher l’heure et de la date (ouf !), la météo et les notifications d’appels, de messages, de l’agenda et des réseaux sociaux. Il n’y a cependant pas de bouton physique.

Comme toutes les smartwatches, la SFW220 fonctionne avec une application “compagnon” gratuite, disponible sur l’App Store et le Google Play. Elle est donc compatible avec les smartphones iOS et Android. Elle est équipée du Bluetooth.

Quelles fonctionnalités pour la smartwatch Lidl ?

Côté fonctionnalités, la SFW220 permet d’enregistrer le nombre de pas, les calories brûlées, le temps d’activité ou encore d’analyser le sommeil. Elle propose un mode multisport pour marcher, courir, faire du vélo ou faire de la randonnée par exemple. En outre, un capteur optique donne la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque (pouls).

La montre fitness connectée de Silvercrest, étanche IP68, avec bracelet ajustable, peut être achetée en deux coloris dans la plupart des magasins Lidl dès aujourd’hui. Vous retrouverez la fiche constructeur et le prix (39,99€) sur le site du distributeur à cette adresse.

