[PROMO] L’incroyable forfait 4G de B&You, 80 Go à 14,99€ par mois et le week-end en illimité

C’est une offre assez rare pour être relayée. L’opérateur historique Bouygues Telecom a mis en ligne deux nouvelles promotions extrêmement alléchantes, valables jusqu’à 18 novembre prochain. Elles incluent de bien beaux forfaits 4G de base à un prix défiant toute concurrence, mais surtout Internet en illimité le week-end.

Le premier forfait B&You est à 14,99 euros par mois, et inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota internet est fixé à 80 Go par mois, et mais là où le tout se révèle particulièrement intéressant, c’est qu’Internet est illimité le week end. L’enveloppe inclue 10 Go en Europe et dans les DOM, avec là aussi appels, SMS et MMS en illimité.

Le second forfait alléchant coûte 19,99 euros par mois, avec un quota de 100 Go. Là aussi Internet est illimité le week end. L’enveloppe Europe et DOM est de 15 Go.

Spotify Premium offert

Les deux forfaits incluent également Spotify Premium offert pendant trois mois. Autrement dit, pas de pub sur ce service de streaming ! Le service coûte normalement 9,99 euros par mois.

Ils sont sans engagement et il n’y aura pas de hausse de prix après la premier année. Ces offres exceptionnelles sont valables jusqu’au 18 novembre, alors il va falloir faire vite pour en profiter !

