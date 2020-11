Jeu du jour : F1 Mobile Racing (iPhone & iPad – gratuit)

Les jeux nous permettent de réaliser nos rêves. Dans les faits, bien entendu, on ne fera jamais une passe décisive à Ronaldo et on ne pourra pas marcher dans les couloirs de Poudlard… Mais on peut tout de même vivre tout ça, en jouant.

Difficile de ne pas se sentir excité une fois confortablement installé dans le cockpit virtuel de notre Formule 1. Entre les graphismes réalistes de F1 Mobile Racing et sa bande-son immersive, ponctuée de moteurs qui vrombissent et de pneus qui crissent, on a vraiment l’impression d’y être.

Ajoutez à cela la possibilité de vous mesurer à d’autres joueurs au lieu de faire face à des I.A. sans visage — c’est un peu comme si un rêve se réalisait.

Mais ne vous laissez pas gagner par l’émotion, car vous avez une course à remporter et une histoire à écrire dans F1 Mobile Racing. Ici, vous êtes plus qu’un pilote, vous êtes aussi une écurie à gérer.

Ainsi, entre deux courses, vous devez vous occuper de la R&D de votre voiture et relever des défis. Et si une victoire vous donne droit à des acclamations enthousiastes (et à de nouvelles pièces pour équiper votre bolide), une défaite a souvent un impact encore plus retentissant.

F1 Mobile Racing : le jeu officiel de Formule 1 2020

Chaque course dans F1 Mobile Racing vous permet d’obtenir différents trophées. Remportez-les et vous vous hisserez dans les différentes ligues, débloquerez de nouvelles pistes et de nouvelles voitures. Traversez au contraire une série d’échecs, et tout pourrait bien vite s’effondrer sous vos yeux.

Pour ajouter au réalisme du jeu, vous pouvez également vous aligner sur la grille d’événements limités dans le temps, qui coïncide avec le Grand Prix de la semaine — immersion garantie !

Et avec tous les pilotes, voitures et circuits officiels présents dans le jeu, F1 Mobile Racing vous donne enfin l’occasion de vivre votre rêve de courir à Monaco dans une rutilante Ferrari rouge. On savait bien que vous finiriez par y arriver – d’une façon ou d’une autre, en tout cas !

4 / 5 ( 1 vote )