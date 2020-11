PS5 : le calendrier de sortie des prochaines exclusivités (God of War, Horizon, Gran Turismo)

La Playstation 5 sort dans quelques jours en France, après un démarrage éclair jeudi aux États-Unis et au Japon, notamment. Alors que l’attend un vrai succès, la console next-gen de Sony s’est parée d’une petite bande-annonce des prochaines exclusivités attendues, made in Playstation Studios. Il faut dire que la machine nouvelle génération est déjà for bien nourrie, grâce notamment à Astrobot livré gratuitement avec la console, mais aussi et surtout Spider-Man : Miles Morales, Demon’s Souls et Sackboy Adventure.

Parmi les prochaines sorties, on attend notamment Ratchet & Clank Rift Apart pour l’année 2021, probablement lors du premier semestre. À ses côtés, l’on trouvera la prochaine simulation de courses automobiles Gran Turismo 7. Horizon Forbidden West, qui sortira aussi sur PS4, devrait cependant être commercialisé lors du second semestre. God of War Ragnarok avait également été annoncé pour 2021, même si seulement 3 ans le séparent du premier épisode reboot sur PS4.

En bref, la Playstation 5 devrait connaître une avalanche de hits dès l’année prochaine, pour le plus grand plaisir des gamers du monde entier. La console de Sony sort le 19 novembre en France, dans deux versions : une version avec lecteur de disque à 499 euros et une version digitale à 399 euros. Encore faut-il pouvoir la trouver, puisqu’elle ne sera pas disponible en magasin.

