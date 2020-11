macOS Big Sur : toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour !

C’est un grand jour pour Apple. Alors que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max sont désormais disponible à l’achat, la mise à jour macOS Big Sur vient également de sortir. Cette mise à jour majeure propose plusieurs nouveautés, dont World is Small va faire le tour ci-après.

Avant toute chose, pour mettre votre jour votre Mac ou Macbook, il faut se rendre à cette adresse. Le Mac App Store va s’ouvrir et vous pourrez télécharger l’OS. Sinon, ouvrez les préférences systèmes et cliquez sur mise à jour de logiciels.

Les Mac compatibles sont les suivants :

MacBook 2015 ou plus récent

MacBook Air 2013 ou plus récent

MacBook Pro 2013 ou plus récent

Mac mini 2014 ou plus récent

iMac 2014 ou plus récent

iMac Pro 2017 ou plus récent

Mac Pro 2013 ou plus récent

Et sans plus attendre, les nouveautés :

macOS Big Sur propose une nouvelle interface , avec de nouvelles icônes, un nouveau Dock, une barre de menus, mais également de nouveaux sons.

, avec de nouvelles icônes, un nouveau Dock, une barre de menus, mais également de nouveaux sons. Vous pourrez également retrouver un centre de contrôle , à l’instar d’un iPhone ou d’un iPad. Des widgets sont disponibles.

, à l’instar d’un iPhone ou d’un iPad. Des widgets sont disponibles. macOS Big Sur se dote de Safari 14 , avec une page d’accueil personnalisable, une traduction des sites et rapport de confidentialité, 50% de vitesse en plus que Chrome, et une consommation moindre.

, avec une page d’accueil personnalisable, une traduction des sites et rapport de confidentialité, 50% de vitesse en plus que Chrome, et une consommation moindre. L’application Messages a également évolué, pour obtenir l’équivalent d’iOS 14.

a également évolué, pour obtenir l’équivalent d’iOS 14. L’application Plans a également changé d’interface, avec plus de fonctionnalité.

a également changé d’interface, avec plus de fonctionnalité. L’application Photos permet de nouvelles capacités de modification, dont un outil de retouche amélioré, qui fonctionne par apprentissage automatique.

permet de nouvelles capacités de modification, dont un outil de retouche amélioré, qui fonctionne par apprentissage automatique. Enfin, les mises à jour logicielles se lancent désormais à l’arrière‑plan et s’achèvent plus vite qu’auparavant.

D’autres menues améliorations sont aussi disponibles, mais on vous laisse les trouver !

