App du jour : Surfline – Surfing Companion (iPhone & iPad – gratuit)

Avec ses prévisions détaillées des vagues et ses vidéos en direct des spots du monde entier, Surfline est vraiment l’app rêvée des surfeurs.

Avant Surfline, vous deviez prendre la route pour savoir si les vagues étaient au rendez-vous. Et parfois rentrer, déçus d’avoir fait le trajet pour rien. Mais tout ça, c’est de l’histoire ancienne grâce à cette app et à son vaste réseau d’utilisateurs munis d’appareils photo haute définition.

Surfline vous donne accès à plus de 300 vidéos en direct de fronts de mer à travers le monde, disponibles toute l’année, 24 heures sur 24. Appuyez sur l’étoile située en haut à droite pour sauvegarder les spots à proximité dans un onglet dédié, où ils apparaîtront avec un résumé des conditions actuelles.

Consultez des données détaillées sur les conditions des vagues ainsi que des prévisions hebdomadaires ou heure par heure.

Même si vous n’avez aucune intention de sortir votre planche, vous pouvez toujours utiliser l’app pour contempler le roulis des vagues et observer les autres surfeurs.

L’onglet Feed de Surfline offre des articles et des vidéos sur le surf, des interviews de pro, l’actualité des compétitions importantes et de bons conseils pour les surfeurs de tous niveaux. Offrez-vous la version Premium pour visionner les vidéos sans pub et accéder à des prévisions encore plus précises des experts de Surfline.

