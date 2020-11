Keynote Apple “One More Thing” : à quoi faut-il s’attendre ?

Ce soir à 19 heures heure française, Apple tiendra une nouvelle keynote intitulée “One More Thing”. C’est la troisième en autant de mois, après celle de septembre (lire : iPad Air 4, Apple Watch Series 6, Apple One… ce qu’il faut retenir de la keynote d’Apple) et celle d’octobre (lire : iPhone 12 : tout savoir sur les modèles Mini, standard et Pro (prix, design, sortie…). Qu’est-ce que la firme de Cupertino nous réserve à présent ?

De nouveaux Mac sous Apple Silicon ?

Lors de la WWDC 20, Apple a présenté son processeur Apple Silicon utilisant l’architecture ARM (iOS 14, macOS Big Sur, ARM… Ce qu’il faut retenir des annonces d’Apple (WWDC 2020). D’après les rumeurs, le géant américain devrait donc (enfin) dévoiler un Mac du bureau doté de cette nouvelle puce, mais aussi un MacBook Air, un MacBook Pro 13″ et un MacBook Pro 16″. Rien que ça !

La version finale de macOS Big Sur ?

Apple pourrait profiter de cette keynote pour annoncer la version finale de macOS Big Sur attendue par les possesseurs de Mac depuis de longues semaines. Pour rappel, la future version majeure du système d’exploitation d’Apple destiné à ses ordinateurs a été annoncée à la WWDC 2020 le 22 juin 2020…

Un AirTag ?

Des bruits de couloir stipulent que l’AirTag (ou AirTags) pourrait être le “One More Thing” de cette dernière keynote de l’année pour Apple. Il s’agit d’un tracker polyvalent qui viendra concurrencer Tile ou encore Wistiki sur ce marché. Il sera capable de traquer des objets qui ne sont pas connectés en Bluetooth.

Un casque AirPods Studio ?

Enfin, Apple pourrait nous en dire plus sur son premier casque audio, qui porterait le nom d’AirPods Studio. Toutefois, les rumeurs les plus récentes évoquent un possible report de cette présentation à l’année prochaine. Fin du suspense dans quelques heures !

