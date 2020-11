Présidentielle américaine : Youtube démonétise les vidéos de Donald Trump

Dans la guerre électorale qui oppose le président américain sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden, le second semble avoir une courte avance dans le scrutin, même si rien n’est encore décidé et que le Républicain pourrait bien saisir la justice pour s’accrocher coûte que coûte au poste.

Donald Trump a déjà commencé son travail de sape en utilisant ses réseaux sociaux. Sur Twitter comme sur Facebook, le président américain n’a cessé de crier à la fraude, notamment à propos des bulletins de vote par correspondance. Twitter a répliqué, en masquant plusieurs de ses tweets et en les signalant comme “fake news” , ce qui peut d’ailleurs faire douter quant à la neutralité de ces géants du web.

Cette fois-ci, c’est au tour de Youtube de passer à l’offensive. La firme américaine a décidé de démonétiser les vidéos de Donald Trump, mais refuse de supprimer ses contenus. “Notre règlement interdit les contenus susceptibles de tromper les téléspectateurs, par exemple en diffusant de fausses informations sur l’heure, le lieu ou les conditions d’éligibilité pour aller voter. Nous interdisons aussi toute fausse déclaration qui pourrait décourager matériellement le vote. Le contenu de cette vidéo n’atteint pas ce niveau”. A cette heure, les Etats-Unis ne connaissent toujours pas le nom de leur prochain président.

