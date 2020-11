Playstation 5 : il n’y aura aucune console disponible en boutique le 19 novembre

Vous l’attendez sûrement de pied ferme. La Playstation 5, console next-gen du géant Sony, sortira en France le 19 novembre. Le souci, c’est que si vous espérez en avoir une, on espère pour vous que vous l’avez déjà précommandé en ligne. L’entreprise japonaise vient en effet d’annoncer qu’aucune PS5 ne sera disponible en boutique le jour de sa sortie, que ce soit le 12 novembre partout dans le monde ou le 19 novembre en Europe. En cause, le manque de stock, déjà, mais aussi la pandémie, à cause de laquelle Sony ne veut pas causer d’attroupement.

« Aucune unité ne sera disponible en magasin à l’achat le jour du lancement (le 12 ou le 19 novembre, selon votre région) – veuillez ne pas prévoir de camper ou de faire la queue chez votre détaillant local le jour du lancement dans l’espoir de trouver une Console PS5 à acheter. Soyez prudent, restez à la maison et passez votre commande en ligne. »

Encore faut-il en trouver une en ligne, puisque les stocks ont fondu comme neige au soleil. Sony aurait en effet déjà écoulé tout son stock de PS5 pour l’année en cours et aucun nouvel arrivage ne serait prévu avant 2021. Pour tout ceux ayant passé commande en boutique, vous devriez tout de même pouvoir la chercher en mode “click and collect”, selon les revendeurs.

