La Playstation 5 ne supporte pas nativement le 1440p

Petit séisme dans l’univers des jeux vidéo. Le géant japonais Sony, dont la console next-gen la Playstation 5 sortira en France le 19 novembre prochain, mise beaucoup sur la 4K, à l’instar de Microsoft avec ses Xbox Series X et Xbox Series S. Le souci, c’est que tout le monde n’a pas une TV 4K. Et Sony vient d’annoncer une très mauvaise nouvelle pour ceux qui jouent sur moniteur.

En effet, l’entreprise nippone a indiqué à IGN Italie que sa PS5 gère nativement le 1080p et la 4K, mais pas le 1440p. Or, cette définition est beaucoup utilisée sur les moniteurs PC. Ceux qui joueront à la PS5 avec l’un d’entre eux n’auront donc droit qu’à du 1080p upscalé. Autrement dit, il va falloir changer de matériel pour espérer jouer dans des conditions optimales.

Sony devrait pouvoir pourtant corriger le tir en déployant une mise à jour logicielle de sa PS5, mais pour l’instant, aucune annonce n’a été faite à ce sujet. C’est fort dommage, puisque la Xbox One, la Xbox Series X et la Xbox Series X prennent nativement en charge le 1440p. On rappellera malgré tout que les joueurs consoles jouant sur moniteur PC sont assez rares, mais à ne pas négliger. La PS5 dans ses versions digitale et standarde sortira le 19 novembre prochain en France – pour peu que vous en trouviez une.

4 / 5 ( 1 vote )