iCaster : une guitare fabriquée à l’aide de 107 iPhone

Quoi de plus inutile donc indispensable qu’un instrument de musique fabriqué en grande partie avec des iPhone ? Un russe a eu l’idée saugrenue d’assembler pas moins de 107 smartphones Apple pour donner vie à sa nouvelle guitare électrique. ArtMayer, réputé pour son imagination débordante en matière de création de guitares, est de retour avec l’iCaster…

L’homme a commencé par démonter les iPhone en retirant la plupart des composants électroniques, puis les a collés ensemble pour former le corps d’environ 10 centimètres d’épaisseur. Un bloc d’acajou a tout de même été nécessaire pour permettre à tout cela de tenir.

Après avoir effectué tous ses collages d’iPhone, ArtMayer a découpé le corps pour former la guitare. Il a arrondi les bords, attaché le manche et les cordes, percé, soudé, et l’iCaster est finalement née… Il a noté que la guitare fabriquée dans la vidéo ci-dessous a une fréquence élevée. Retrouvez dès à présent tout le processus de création de l’iCaster :

Ce n’est pas la première fois que le russe fabrique une guitare unique en son genre. Il y a quelques mois, l’homme a par exemple créé une guitare à partir de 36 sachets de ramens… Apparemment, ces nouilles japonaises ne sont pas seulement délicieuses, elles sont aussi musicales ! Reste à savoir à quel prix ArtMayer vendrait son iCaster pour compenser les 107 iPhones nécessaires à son élaboration…

