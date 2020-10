PS5 : la Dualsense fonctionne sur PC et Android

La Playstation 5 approche à grand pas ! Elle sortira le 19 novembre prochain en France, pour le plus grand bonheur des gamers. Le console est déjà arrivée entre les mains expertes des journalistes spécialisés américains, et la manette aussi ! Pour l’instant, rien n’a filtré sur la PS5 en elle-même, mais la manette a été décortiquée en long, en large et en travers par le youtubeur Austin Evans, qui propose une vidéo “unboxing” et de prise en main.

Austin Evans n’ayant pas de PS5 pour tester la manette, il a cependant pu l’utiliser en la connectant sur un ordinateur sous Windows 10 (le Surface Laptop Go en l’occurrence) et un smartphone Android (Pixel 5). Les boutons sont totalement reconnus, la connexion sans fil fonctionne parfaitement, et ce, même sur xCloud sur téléphone portable !

En revanche, les fonctions innovantes telles que la vibration et les retours haptiques ne sont pas disponibles sur ce genre de supports. Il faudra donc attendre la Playstation 5 pour en profiter. Si vous comptez jouer sur Mac ou iPhone, le tout devrait également fonctionner.

Le youtubeur a également testé de connecter la Dualsense à une Xbox Series X : ça ne marche pas, mais elle recharge. Sur PS4, la manette se recharge et le micro détecte les sons, mais les boutons ne fonctionnent pas. Peut-être grâce à une mise à jour ?

Enfin, la batterie de la manette fait 1560 mAh.

4 / 5 ( 1 vote )