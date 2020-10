Paypal se met au Bitcoin, une révolution qui fait exploser le cours

Cette fois-ci, c’est officiel et ce pourrait constituer une véritable révolution. Le service en ligne Paypal, devenu ultra populaire auprès du grand public, vient d’annonce qu’il proposera très prochainement à ses utilisateurs d’acheter et vendre des cryptomonnaies, dont le mythique Bitcoin.

Il faut dire que l’intérêt du public envers ces devises devient de plus en plus grandissant. Les utilisateurs de Paypal pourront ainsi acheter, détenir et vendre des cryptomonnaies au sein du site. De plus, la société permettra aux cryptomonnaies de servir de fonds pour les achats chez les commerçants qui prennent déjà en charge les paiements PayPal.

« Le passage à des formes numériques de monnaie est inévitable », a dit Dan Schulman, le PDG de PayPal. Pour l’instant, Paypal proposer les cryptos les plus populaires, à savoir Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. PayPal prévoit d’étendre cette capacité à son service Venmo au cours du premier semestre de 2021. Le service permettra également d’utiliser les cryptomonnaies pour les paiements au début de 2021.

Conséquence de cette année, l’incroyable bond du cours du Bitcoin, qui s’établit aujourd’hui à quasi 11.000 dollars. C’est énorme. Si vous avez un porte-feuille Bitcoin, faites attention à ce que vous faites, car cela pourrait bien exploser dans les prochaines semaines !

