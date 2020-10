Xbox Series X : les jeux qui tourneront en 120 images par seconde

Les Xbox Series sort le 10 novembre prochain. La plus puissante d’entre elles, la Xbox Series X, promet depuis son annonce monts et merveilles, avec des titres en 4K et en 120 images par seconde. Mais entre les croyances et la réalité, il y a parfois un fossé.

Aujourd’hui, World is Small vous parle de ces jeux qui seront capables d’afficher du 120 images par seconde. En contrepartie, ces titres devraient subir quelques concessions sur l’aspect graphique, avec une résolution moindre.

Voici la liste des jeux qui ont été confirmés en 120 images par seconde :

Call of Duty : Black Ops Cold War

Devil May Cry 5 : Special Edition

DiRT 5

ExoMecha

Gears 5

Halo Infinite (multi uniquement)

Halo : The Master Chief Collection

Metal : Hellsinger

Monster Boy et le Royaume Maudit

Ori and the Will of the Wisps

Orphan of the Machine

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Second Extinction

The Falconeer

Du reste, sur les jeux Xbox 360 et Xbox One notamment, nous sommes en droit de nous attendre à des jeux tournant en 60 images par seconde et / ou en 4K. À voir donc ce que la Xbox Series X nous réserve. La console devrait recevoir ses premières exclues first party en 2021, avec Halo Infinite.

