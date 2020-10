La France va taxer les GAFA en décembre

Faute de ne pas avoir d’accord à l’international, la France prend les devants. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé que l’État va taxer les géants de la tech, les fameux GAFA, dès décembre.

« Nous avions suspendu la perception de la taxe le temps que la négociation de l’OCDE aboutisse. Cette négociation a échoué, nous percevrons donc une taxe sur les géants du digital en décembre prochain », a dit le ministre de l’Économie, lors de l’émission Dimanche en Politique sur France 3. « La France doit être fière d’être l’un des premiers pays en Europe, avec l’Espagne, avec l’Italie, avec l’Autriche à percevoir une taxation juste sur les gens du digital, dont je rappelle qu’ils sont les seuls vainqueurs de cette crise », a-t-il souligné.

Rappelons que la semaine dernière, les 137 pays négociant sous l’égide de l’OCDE ont échoué à trouver un accord pour que Google, Amazon, Facebook et Apple soient taxés et paient leurs impôts. Si l’OCDE est confiante d’aboutir d’ici la mi-2021, son secrétaire général Angel Gurria a prédit, en cas d’échec définitif, « une multiplication des actions unilatérales, des mesures de représailles », et à l’arrivée, une nouvelle « guerre commerciale ».