Enchères 5G : les opérateurs campent sur leurs positions, les prix explosent déjà

Vous n’êtes pas sans savoir, si vous suivez assidument l’actualité relayée par World is Small, que les enchères 5G ont débuté cette semaine et qu’elles battent en ce moment même leur plein. La deuxième journée d’enchères s’est terminée hier, et le moindre que l’on puisse dire, c’est qu’aucun des quatre opérateurs historiques ne semblent vouloir lâcher leurs positions.

Comme c’était le cas lors de la première journée, Orange demande cinq blocs de 10 MHz. SFR et Bouygues Telecom en veulent trois chacun. Et Free, en entreprise modérée, n’en souhaitent que deux. Souci : le total équivaut à 13 blocs, alors que seuls 11 sont disponibles à l’achat. Le bilan ? Douze tours d’enchères ont eu lieu, et le treizième devrait débuter aujourd’hui.

Au 12e tour, le prix unitaire d’un bloc de 10 MHz a coûté la douloureuse somme de 111 millions d’euros ! La première journée s’était terminée à 85 millions d’euros. Les enchères reprennent donc aujourd’hui au prix de 114 millions d’euros par bloc de 10 MHz.

Pour rappel, l’Arcep a indiqué que les enchères pour la 5G ne dureront pas plus de 15 jours. On s’imagine déjà les prix atteints si cela continue ainsi pour treize jours supplémentaires… Les opérateurs devraient quoiqu’il arrive proposer leurs premiers forfaits 5G à la fin de l’année.

