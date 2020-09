Amazon One : vous pourrez désormais payer avec la paume de votre main !

On n’arrête pas le progrès. La multinationale Amazon a dévoilé hier une toute nouvelle technologie, nommée Amazon One. L’engin est en fait un substitut des moyens de paiement par puce NFC, puisqu’il permet de ne plus sortir sa carte bancaire ou son smartphone pour payer : il suffira d’apposer la paume de sa main pour effectuer sa transaction.

« Amazon One est un moyen rapide, pratique et sans contact d’utiliser sa paume pour faciliter les activités quotidiennes comme payer dans un magasin, présenter une carte de fidélité, entrer dans un lieu comme un stade ou se rendre au travail avec un badge », explique Amazon. Autrement dit, l’entreprise veut créer une véritable identité numérique.

Amazon One fait déjà ses débuts à Seattle dans deux boutiques Amazon Go. Pour configurer l’engin et associer sa main à sa carte bancaire, il faut apposer cette dernière sur un emplacement dédié, mettre la paume de sa main au-dessus de l’appareil et suivre les instructions.

La question de la sécurité se pose forcément, mais Amazon assure que sa technologique est hautement sécurisé » avec « plusieurs contrôles de sécurité ». Quant aux images de la paume de la main, elles sont chiffrées et transmises sur le cloud dans « une zone hautement sécurisée que nous avons créée sur mesure » pour cet usage. À voir si vous faites confiance.

