iPhone 12 : la keynote Apple pour le 13 octobre ?

Si Apple a déjà organisé une keynote en septembre, quelqu’un manquait cruellement à l’appel : l’iPhone 12 ! En effet, la marque à la pomme avait préféré réserver son téléphone événement à plus tard, en raison du Covid notamment, pour présenter ses nouveaux iPad Air 4, iPad 8 et Apple Watch Series 6. Mais où diable est-il aujourd’hui, alors que le monde attend son annonce ?

Si l’on en croit le site toujours bien renseigné AppleInsider, Apple aurait programmé une keynote le 13 octobre prochain. Il s’appuie sur les déclarations d’un employé d’un opérateur des Pays-Bas. Apple ouvrira les précommandes trois jours après, soit le 16 octobre, pour une commercialisation officielle le 23 octobre.

Une rumeur qui s’est semble-t-il confirmée via MacRumors, qui a eu un opérateur britannique lui confirmant l’exacte même information.

Selon les bruits de couloir, quatre iPhone 12 seront présents, à savoir deux iPhone 12 “classiques” de 5,4 et 6,1 pouces, et deux iPhone 12 Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Ces derniers sortiraient plus tard en raison de contraintes d’approvisionnement. Bref, préparez-vous, c’est dans moins d’un mois !

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020