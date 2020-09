Microsoft va-t-il racheter Sega ?

Microsoft est en train de crever la toile. On ne donnait pourtant pas chère de sa peau il y a encore quelques mois, au sortir d’une conférence décevante et d’un Halo Infinite digne de la Xbox 360. Mais le constructeur semble renaître de ses cendres, tel un phoenix, depuis quelques jours. La firme de Redmond a en effet annoncé le rachat de l’éditeur Bethesda, derrière Doom, Fallout, The Elder Scrolls ou Dishonored. Elle a également enregistré, selon elle, des précommandes records pour sa Xbox Series X. Mais apparemment, l’entreprise américaine préparerait un gros coup.

Souvenez-vous : World is Small vous plait il y a quelques mois d’une potentielle Sega Series X, développée exclusivement pour le Japon, là où Microsoft n’arrive pas à s’imposer depuis la naissance de la première Xbox. Il se pourrait bien que la rumeur revienne actuellement sur le tapis, puisque selon plusieurs bruits de couloir, Microsoft rachèterait également l’éditeur japonais de Sonic.

Et la marque ne cesserait de le teaser. La preuve avec la révélation d’une manette Xbox Series aux couleurs évocatrices, bleue et blanche. Un coloris répondant au nom de Shock Blue et vendue 59,99 euros. “Shock Blue”, c’est justement le nom des chaussures Adidas tissées en référence à Sonic. Dans le tweet d’annonce ce controlleur, Xbox explique que ce coloris est “Still Iconic”, deux mots ressemblant à Sonic…

La nouvelle manette bleu de Microsoft se nomme “Shock Blue” comme les chaussures Sonic d’Adidas “Still icONIC” => “SONIC” Tou Né Ke Tronperi ! https://t.co/f9KBMFuDJX — Xboxlive.fr (@Xboxlivefr) September 22, 2020

Sega a par ailleurs partagé un tweet étrange, où l’on voit une femme effondrée sur un bureau faisant un “X” avec ses bras. On pourrait croire que ce signe signifie “Stop”, mais il apparaît aussi en tant que smiley dans la description du tweet. Un smiley que l’on retrouve sur le compte d’Aaron Greenberg, le patron marketing de Xbox !

De nombreux teasing avancent également d’autres rachats de studio de la part de Microsoft. Enfin, les ouvertures des précommandes des Xbox Series au Japon auront lieu demain, jeudi 24 septembre, après la conférence… de Sega.

