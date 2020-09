Le jailbreak d’iOS 14 disponible avec Checkra1n

Ça y est, c’est le grand jour. Après l’arrivée en grandes pompes de la nouvelle mise à jour du système d’exploitation d’Apple, iOS 14, son jailbreak via Checkra1n est désormais disponible dans une toute première version. Ce jailbreak supporte les appareils équipés des puces A9, A9X ainsi que des modèles plus anciens. Voici la liste des appareils éligibles :

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPad de 5e génération

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro de 1ère génération

Apple TV HD

C’est assez peu, mais l’équipe travaille pour apporter une compatibilité avec les iPhone 8, 8 Plus et iPad de 6e et 7e génération. Il faudra patienter plus longtemps pour les iPhone 8, 8 Plus et iPhone X. Les appareils plus récents ne pourront pas utiliser ce jailbreak en raison de sa compatibilité avec une failel aujourd’hui disparue.

Checkra1n 0.11.0 est disponible au téléchargement pour macOS et Linux depuis checkra.in. Une version pour Windows n’est pas disponible pour l’instant.

Rappelons tout de même que iOS 14 a fait venir sur les portables d’Apple les fameux Widgets, longtemps réclamés par les amateurs de jailbreak. On pourra donc se demander légitimement le réel intérêt d’encore jailbreaker son téléphone.

