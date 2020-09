5G : pas de hausse des prix sur les forfaits, selon Orange

La 5G devrait très bientôt débarquer sur nos téléphones portables. Les enchères sont sur le point de commencer, le 29 septembre prochain, et les nouvelles fréquences vont être attribuées aux différents opérateurs. Et si l’on pouvait s’attendre à ce que cette nouvelle technologie frappe fort aux porte-monnaie des citoyens, Orange a semble-t-il infirmé la rumeur.

« La 5G ne sera pas le prétexte à une augmentation de prix », a assuré Stéphane Richard, le PDG d’Orange au micro d’Europe 1. « Il faut laisser aux opérateurs, et à la concurrence qui fait rage dans notre secteur, le soin de faire des offres qui plairont au public », a-t-il noté. « Et puis la 5G, ça va permettre d’avoir des quantités de datas, de données, dans des plans beaucoup plus larges, et pour toute une série d’usages. On pourra faire les choses beaucoup plus facilement », a-t-il ajouté.

Stéphane Richard note que la 5G « va nous coûter très cher » à l’État et aux opérateurs. Ces derniers devront « faire un gros chèque pour acheter des fréquences. Ensuite, il y a un investissement important qui va être fait ». Il le reconnaît : « à la limite, on continuerait la 4G, qui est une technologie rôdée, ce serait mieux pour nous ». Tout en affirmant le bien fondé de la 5G, “utile socialement” et une “nécessité pour énormément d’utilisateurs, grand public et entreprises”.

