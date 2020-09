TikTok et WeChat interdits dimanche aux États-Unis

Ça y est, la sentence est tombée. Le téléchargement des applications chinoises TikTok et WeChat sera interdit aux Etats-Unis à partir de dimanche, a annoncé aujourd’hui le département du Commerce américain. «Le Parti communiste chinois a démontré qu’il avait les moyens et l’intention d’utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des Etats-Unis», explique le ministère américain dans un communiqué.

Les Etats-Unis mettent ainsi à exécution la menace du président Donald Trump contre ces deux applications, alors que la Chine et l’Amérique ne cesse de se crêper le chignon. Washington laisse cependant une porte ouverte à TikTok. «Le président laisse jusqu’au 12 novembre pour résoudre les problèmes de sécurité nationale posés par TikTok. Les interdictions pourraient être levées le cas échéant», précise le département du Commerce dans son communiqué.

Et par “résoudre les problèmes de sécurité nationale”, Donald Trump entend sûrement la revente de TikTok, notamment, à un groupe américain. Les géants américains Microsoft et Walmart avaient fait une offre de rachat des activités américaines de TikTok, mais Bytedance l’a refusée dimanche. Un accord semble se dessiner avec l’entreprise Oracle, mais aucun détail n’a été dévoilé. En bref, la Chine est au pied du mur sur ce sujet. Comment va-t-elle s’en sortir ?

